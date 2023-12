Sempre più mondi impossibili vengono trovati nello spazio

Nell'ultimo trentennio, la nostra conoscenza dell'universo è esplosa, passando dall'ignoranza dell'esistenza di pianeti al di fuori del Sistema Solare alla scoperta di oltre 5.000 pianeti confermati. Queste scoperte hanno sfidato profondamente la nostra comprensione di cosa possa essere un pianeta.

Tra le scoperte più sorprendenti, c'è LTT9779b, scoperto dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) tramite il satellite Cheops. Questo pianeta, grande quanto Nettuno e incredibilmente caldo, dovrebbe teoricamente non avere né nuvole né atmosfera. Tuttavia, sfidando le aspettative degli astronomi, LTT9779b possiede nuvole di vetro metallico e riflette l'80% della luce stellare che riceve, guadagnandosi il titolo di pianeta più luminoso conosciuto, una sorta di "specchio" gigante nell'universo.

Un altro esempio stupefacente è VHS 1256 b, un oggetto celeste che orbita intorno a due stelle a una distanza maggiore di quella di Plutone dal Sole. Non è chiaro se si tratti di un pianeta o di una nana bruna, un oggetto stellare che non è stato abbastanza massiccio da innescare la fusione nucleare al suo interno. Nonostante la sua lontananza dalle stelle, VHS 1256 b è caldo, con una temperatura che raggiunge gli 830 °C in cima all'atmosfera.

Il Telescopio Spaziale James Webb (JWST) ha rilevato monossido di carbonio, biossido di carbonio, acqua e metano nell'atmosfera di questo mondo, ma la scoperta più peculiare sono state le nuvole di silice, simili a sabbia, che si agitano mentre VHS 1256 b ruota ogni 22 ore. Queste scoperte stanno ridefinendo i confini tra pianeti e nane brune.

Un esempio è una nana bruna scoperta nella regione di formazione stellare di Perseo, che pesa solo tre o quattro volte la massa di Giove, il più piccolo confermato finora e approssimativamente il limite considerato per il più piccolo possibile che possa formarsi nelle condizioni più ideali. Tuttavia, alcune osservazioni mostrano pianeti liberi nella Nebulosa di Orione che sono più piccoli di Giove, circa il 60% della sua massa.

Questi oggetti, chiamati JuMBOs (Jupiter Mass Binary Objects), sono in coppia e non si crede che si siano formati come pianeti per poi essere espulsi, ma piuttosto come stelle. Le scoperte di JWST hanno anche mostrato che i blocchi di costruzione dei pianeti rocciosi possono sopravvivere agli ambienti estremi attorno alle stelle più calde, suggerendo la possibilità di ancor più mondi delle dimensioni della Terra.

Inoltre, osservazioni hanno rivelato che la porzione interna di un sistema stellare non si prosciuga completamente, ma conserva un po' d'acqua, come visto nel sistema PDS 70. Ciò significa che i mondi rocciosi come il nostro non dipendono solo dalle comete per portare acqua e i possibili blocchi di costruzione della vita.

Un altro sistema planetario che merita attenzione è PDS 70, che oltre all'acqua dove potrebbero formarsi pianeti rocciosi, ha due pianeti giganti confermati che orbitano a una distanza dalla stella maggiore di quella di Urano dal Sole. Il più interno dei due ha qualcos'altro che si sta formando sulla stessa orbita: potenzialmente, un terzo pianeta.

Sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di un pianeta a pieno titolo, potrebbe essere in via di formazione, fornendo il possibile primo esempio di un pianeta co-planare.