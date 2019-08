Mondi 'infernali', gli astronomi hanno scoperto quattro nuovi gioviani caldi

In un articolo pubblicato il 26 luglio su arXiv.org, degli astronomi hanno riportato di aver scoperto quattro nuovi pianeti gioviani caldi, utilizzando il telescopio WASP-sud. I nuovi infernali mondi sono stati chiamati rispettivamente WASP-178b, WASP-184b, WASP-185b e WASP-192b.

Un gioviano caldo è un pianeta extrasolare la cui massa è confrontabile o superiore a quella di Giove che orbita molto vicino alla sua stella madre, caratteristica che gli permette di avere temperature estreme.

Per trovare i corpi celesti, gli astronomi hanno identificato i segnali di transito nelle curve di luce di quattro stelle, durante una campagna osservativa che si è svolta tra il 2006 e il 2014. WASP-178b è stato classificato come gioviano ultra caldo, con una temperatura di circa 2196 gradi Celsius (uno dei pianeti più caldi trovati).

Le osservazioni mostrano che WASP-178b ha un raggio del 81% percento più grande di quello di Giove, con una massa di 1.66 volte quella del gigante gassoso del nostro sistema solare. Il pianeta impiega circa 3.34 giorni per orbitare completamente la sua stella (circa due volte più massiccia del sole, con una temperatura effettiva di 9076° C), a una distanza di circa 8 milioni di chilometri (0.056 unità astronomiche).

WASP-184b è il pianeta meno massiccio del quartetto scoperto, con una massa 0.57 volte quella di Giove, ma 33 volte più grande. Questo mondo completa un'orbita intorno alla sua stella ogni 5.18 giorni, a circa 9 milioni di chilometri. La temperatura del pianeta è di 1206° C, mentre la sua stella, situata a 2100 anni luce da noi, è il 65% più grande e il 23% più massiccia del nostro Sole.

WASP-185b è massiccio quanto Giove, ma alcune caratteristiche del pianeta lo rendono raro. Le osservazioni indicano che questo mondo extrasolare ha un'orbita eccentrica e un periodo orbitale relativamente lungo di circa 9.4 giorni. La distanza media del pianeta dall'ospite è di circa 0.09 unità astronomiche e con una temperatura di 886° C (si trova a 900 anni luce da noi).

Ultimo, ma non meno importante, è WASP-192b l'esopianeta più massiccio riportato nel documento, con un raggio di circa 1.23 quello di Giove e 2.3 volte più massiccio. Il pianeta orbita attorno a WASP-192 (una stella con una massa di circa 1.09 volte quella del Sole e una temperatura di 5626,85° C) ogni 2.88 giorni, a una distanza di circa 6 milioni di chilometri e con un temperatura di 1346.85° C (si trova a 1.600 anni luce di distanza dalla Terra).