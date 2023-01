Mondiali, 4K e digitale terrestre spingono Tivùsat: nel 2022 mezzo milione di attivazioni

Tivùsat ha annunciato che il 2022 si è chiuso con il picco di attivazioni in Italia. A spingere la piattaforma satellitare gratuita sono stati i Mondiali di Calcio disputati in Qatar, trasmessi in 4K gratis grazie alla Rai, ma probabilmente anche lo switch off al digitale terrestre.

Nello specifico, nel 2022 sono state attivate 452mila smart card. Di queste, 312 mila sono attivazioni che utilizzano decoder, mentre 140mila utenti hanno scelto la CAM, in quanto più facili da montare e meno ingombranti.

Su Tivùsat sono disponibili 130 canali, di cui 70 in HD e sette in HD, visibili anche nelle zone montane e nelle isole, a differenza del digitale terrestre che continua a riscontrare problemi di vario tipo in diverse zone del nostro paese.

Il servizio è risultato essere particolarmente popolare in cinque regioni, che hanno rappresentato 220mila attivazioni: 49.560 nel Lazio, 47.510 in Lombardia, 44.750 in Sicilia, 41.810 in Piemonte e 40.320 in Emilia Romagna. Per quanto riguarda le città, invece, guida la classifica Roma, con 34.960 attivazioni, seguita da Torino (16.510), Milano (13.660), Palermo (12.670), Cosenza (11.940), Messina (11.410) e Genova (10.440).

Per tutte le informazioni su come fare per vedere Tivùsat, vi rimandiamo al nostro approfondimento. Ricordiamo che ad eccezione dei costi da sostenere per il decoder e cam, Tivùsat non prevede alcun abbonamento.