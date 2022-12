Mondiali Qatar 2022, il futuro è qui: l'app AR rileva i calciatori dal vivo

Abbiamo già approfondito su queste pagine alcune tecnologie utilizzate per i Mondiali Qatar 2022, ma ora è giunto il momento di soffermarsi su una novità che può essere sfruttata direttamente dai tifosi. Più precisamente, da quelli presenti allo stadio.

Infatti, come riportato da Engadget e come mostrato da ESPN FC su Instagram (via nazwif/TikTok), coloro che seguono la partita dal vivo possono sfruttare l'applicazione FIFA+, disponibile sia sul Play Store di Google (per dispositivi Android) che sull'App Store di Apple (per iPhone e iPad) per usufruire di una funzionalità legata alla fotocamera del proprio dispositivo mobile.

Più precisamente, il flusso video viene sfruttato per individuare i giocatori in campo e fornire allo spettatore statistiche in tempo reale mediante realtà virtuale. Nel video che potete vedere in calce alla notizia, che sta facendo il giro del Web, si vede un tifoso utilizzare il proprio smartphone durante una partita dei Mondiali Qatar 2022, inquadrare i calciatori in campo tramite la fotocamera e ottenere informazioni, ad esempio, sulla velocità di questi ultimi.

Questo sistema si chiama FIFA+ Stadium Experience e chiaramente è disponibile solamente per coloro che sono fisicamente presenti allo stadio. Per il resto, mediante la medesima app risulta anche possibile prendere visione, ad esempio, dei replay del VAR, così da comprendere meglio la decisione dell'arbitro.