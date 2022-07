Mondiali Qatar 2022, la Rai svela l'offerta: 56 partite trasmesse in 4K su Rai4K

Rai ha svelato l’offerta per i Mondiali di Qatar 2022, che saranno trasmessi sulla TV di Stato dal 21 Novembre al 18 Dicembre 2022. Come noto, infatti, Rai trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022 dopo l’accordo siglato con la FIFA che si aggira tra i 170 ed i 190 milioni di Euro.

Come spiegato dai colleghi di Calcio e Finanza, la Rai trasmetterà le partite della fase a gironi ed eliminazione diretta delle 11, 14, 17 e 20. Tutte le 64 partite saranno trasmesse sui canali tradizionali, mentre 56 verranno trasmesse in UHD sul canale Rai4K, che come noto è disponibile in esclusiva su Tivùsat da coloro che posseggono un decoder o cam 4K certificata Tivùsat ed un televisore in grado di supportare tale risoluzione.

Alessandra De Stefano ha anche svelato la squadra di giornalisti. Gli inviati saranno Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Annalisa Bartoli, Simona Rolandi, Massimiliano Mascolo, Aurelio Capaldi, Paolo Ciotti, Stefano Orsini, Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Jacopo Volpi, Marco Lollobrigida, Alessandro Antinelli, Stefano Rizzato, Andrea Riscassi, Fabrizio Tumbarello e Paolo Paganini, a cui si aggiungerà un addetto web in arrivo dalla redazione Rainews.

Purtroppo, a mancare all’appello sarà solo la Nazionale Italiana di Calcio che purtroppo non si è qualificata.