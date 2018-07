Mondiali Russia 2018: 115 miliardi di visualizzazioni per i tweet

Numeri da record per Twitter durante i Mondiali di Russia 2018. La piattaforma di microblogging, infatti, nutriva grandi speranze nei confronti della manifestazione, e non è stata delusa.

I tweet legati al torneo calcistico più importante del mondo, infatti, hanno registrato 115 miliardi di impression, un numero impressionante che conferma come la manifestazione sia stata un successo a 360°, non solo per la Francia che ha portato a casa la coppa.

La compagnia della Silicon Valley, però, non ha fornito dati precisi sulle partite che hanno attirato il numero maggiore di tweet, tanto meno quali sono stati i tweet con più interazioni. Twitter, infatti, parlando con Engadget ha affermato di non avere alcuna intenzione di diffondere numeri specifici, come fatto per la Coppa del Mondo 2014, quando aveva annunciato che la semifinale tra Germania e Brasile aveva attirato 35 milioni di tweet.

Twitter, al contrario, ha spiegato che il volume dei tweet non è necessariamente correlato al "successo" di un evento sulla piattaforma.

La maggior parte dei tweet, comunque provenivano dal Brasile, ma il quarto gol di Kylian Mbappè in finale contro la Croazia è stato il momento in cui si è registrato il volume più alto di tweet. Il giocatore più citato, invece, è stato Neymar Jr.

Il successo, comunque, è stato planetario ed anche in Italia, dove Mediaset ha annunciato 297 milioni di telespettatori, che hanno assistito all'intera competizione in chiaro. Gli occhi sono ora puntati a QATAR 2022, per i primi Mondiali invernali nella storia. Sperando di vedere l'Italia tra le protagoniste.