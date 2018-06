Mondiali Russia 2018: ecco la programmazione completa delle partite su Mediaset

Mediaset questa mattina ha diffuso la programmazione completa dei Mondiali di Russia 2018, che come vi abbiamo ampiamente raccontato, sono stati acquisiti in esclusiva dal Biscione che li trasmetterà in chiaro.

Piersilvio Berlusconi, già qualche giorno fa aveva annunciato che la programmazione si articolerà su tre canali: Canale 5, Italia 1 e Venti, ma oggi abbiamo delle ulteriori indicazioni a riguardo.

Le partite del primo pomeriggio (tra le 12 e le 16) saranno trasmesse su Italia 1, insieme alla maggior parte di quelle delle 17, a cui si aggiungerà anche Venti, che nelle ultime giornate dei gironi eliminatori trasmetterà in concomitanza con la sesta rete le partite dei gironi B, D, e G.

Canale 5 sarà chiamato in causa, almeno nella fase a gironi, solo per il match di apertura (Russia - Arabia Saudita) ed i big match come Portogallo - Spagna, Tunisia - Inghilterra, Brasile - Svizzera ed Argentina - Croazia, tutti trasmessi dalle 20:00.

Dagli ottavi di finale in poi, invece, la programmazione sarà esclusiva della rete generalista, che accompagnerà i tifosi dagli ottavi di finali alla finalissima, passando anche per la finale terzo/quarto posto.

Interessante anche notare che, per quanto riguarda i match in alta definizione, sarà possibile accedere all'offerta solo attraverso la piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.