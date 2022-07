Il mondo sta bruciando: ecco cosa accade in diverse parti del globo

Dalla Spagna alla Francia, passando per l'Inghilterra ed il nostro Bel Paese. Sono settimane di caldo estremo che, insieme alla penuria di piogge, hanno provocato siccità e pericolosi incendi. Ed è proprio con quest'ultimi che ora sia la Grecia che gli Stati Uniti stanno facendo i conti. Un disastro infernale senza precedenti.

La California sta vivendo la situazione più preoccupante, dove i vigili del fuoco hanno fatto di tutto per contrastare un violento incendio vicino allo Yosemite National Park, che ha anche costretto alcuni residenti ad evacuare con "solo quello che avevano addosso", secondo quanto affermato dai funzionari.

Una situazione drammatica frutto della morsa calore soffocante che ha colpito recentemente gran parte degli Stati Uniti. L'Oak Fire (come è stato chiamato l'evento) nella contea di Mariposa ha bruciato quasi 7000 ettari di verde e, finora, purtroppo è stato contenuto solo del 10%.

Jon Heggie, capo di una squadra d'intervento, ha detto alla CNN: "Quello che stiamo vedendo con questo incendio è molto indicativo di ciò che abbiamo visto nei medesimi eventi in tutta la California, ed oltre, negli ultimi due anni".

"Questi incendi stanno bruciando con una velocità ed intensità tale da rendere estremamente impegnativo, ed estremamente pericoloso, l'intervento dei vigili del fuoco, immaginatevi quindi quanto possano creare problemi ai civili", ha aggiunto.

Più di 2.000 vigili del fuoco, supportati da 17 elicotteri, sono stati schierati contro l'Oak Fire, che ha ormai raggiunto il famoso Yosemite National Park nella California centrale. "Si sta muovendo così velocemente che non sta dando alle persone molto tempo per organizzarsi, ed a volte devono evacuare solo con quello che hanno addosso".

In Grecia il problema non è da meno.

I vigili del fuoco ellenici, infatti, hanno combattuto per tutta la giornata di oggi (lunedì 25) contro gli incendi scoppiati su tre fronti, dopo che le fiamme hanno distrutto circa 2.200 ettari di bosco in uno degli habitat protetti più importanti del paese.

Circa 320 vigili del fuoco, 10 canadair e 13 elicotteri sono stati schierati per contenere l'enorme incendio, che continua ad imperversare nel Parco Nazionale di Dadia per il quarto giorno consecutivo.

Christos Stylianidis, ministro per la crisi climatica e la protezione civile, ha affermato affranto: "È una battaglia in salita, una lotta per garantire la sopravvivenza di questo ecosistema eccezionale".

Panagiotis Kalakikos, sindaco di Soufli, ha aggiunto: "È un disastro ecologico, il danno è incalcolabile".

D'altronde Dadia, a circa 900 chilometri a nord-est di Atene, è definita come una delle aree protette più importanti d'Europa, offrendo l'habitat ideale per rari rapaci, ed ospitando anche l'unica popolazione nidificante di avvoltoio nero dei Balcani.

Gli scienziati hanno continuamente affermato che il cambiamento climatico indotto dall'uomo sta amplificando questi eventi meteorologici estremi. Ondate di caldo, siccità ed incendi, osservati in diverse parti dell'Europa nelle ultime settimane e, come abbiamo visto, in California e Grecia negli ultimi giorni, confermano come questi eventi diventeranno sempre più frequenti e più intensi.

D'altronde, anche l'Italia sta vivendo una siccità record in queste settimane, nella speranza che l'anticiclone Apocalisse 4800 lasci spazio ad aria più fresca e, soprattutto, alle tanto agognate piogge.