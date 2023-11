Ecco quanto tempo abbiamo prima che il mondo cambi per sempre: meno del previsto

Un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change ha acceso un faro d'allarme che non può essere ignorato: l'umanità ha un arco temporale di soli sei anni per tentare di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, una soglia oltre la quale gli effetti sul clima potrebbero diventare irreversibili.

Questo documento, che aggiorna i dati chiave forniti dal Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici nel 2021, ci dice che per avere una possibilità del 50% di non superare tale soglia, non possiamo emettere più di 250 gigatonnellate di CO₂. Attualmente, il mondo emette circa 40 gigatonnellate di CO₂ all'anno, il che significa che, se non si interviene, il tempo a nostra disposizione potrebbe essere persino inferiore ai sei anni stimati.

La ricerca ha affinato il concetto di "budget di carbonio", ovvero la quantità di CO₂ che possiamo ancora emettere senza superare un determinato livello di riscaldamento. Questo concetto si basa sulla relazione lineare tra l'aumento della temperatura media globale della Terra e la quantità totale di CO₂ emessa dall'inizio della rivoluzione industriale. Il lato positivo di questa equazione è che, in linea di principio, il riscaldamento si arresta quando le emissioni di CO₂ si fermano, ovvero quando si raggiunge il "netto zero".

Ecco perché questo concetto è così importante e perché così tante nazioni, città e aziende hanno adottato obiettivi simili. Tuttavia, la sfida non riguarda solo la CO₂. L'umanità emette anche altri gas serra e inquinanti atmosferici che contribuiscono al cambiamento climatico. Gli autori dello studio hanno quindi regolato il "budget" per tener conto del riscaldamento previsto causato da questi inquinanti non-CO₂.

Nonostante le incertezze, il messaggio è chiaro: il tempo stringe per limitare il riscaldamento globale (e l'eco ansia!). Anche se sembra meno probabile che riusciremo a limitare il riscaldamento a 1,5°C, questo non significa che dobbiamo perdere la speranza. Con azioni efficaci sulle emissioni, possiamo ancora limitare il picco di riscaldamento a 1,6°C o 1,7°C, con l'obiettivo di riportare le temperature al di sotto di 1,5°C nel lungo termine.

Per questo ogni estate continuiamo a battere record su record per il caldo.