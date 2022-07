Questo è il luogo con il nome più lungo del mondo: conta ben 85 caratteri, incredibile!

Non sia mai che uno straniero sbagli a fare la pizza! Si materializzerebbe un italiano sicuramente poco amichevole dietro di lui pronto a rimproverarlo per l’obbrobrio creato. Insomma, la cultura è cultura, ci sta poco da fare, e quando viaggiamo verso terre straniere è bene premunirci di una buona dose di rispetto per gli usi locali.

Certo, può sembrare faticoso, ricordare ogni singola sfaccettatura di una cultura; tuttavia, in Nuova Zelanda, nello specifico nell’Isola del Nord c’è una parola per cui non verrai minimamente biasimato se la pronunci male. So cosa stai pensando “ma la devo dire per forza?”, dipende se vuoi comunicare a qualcuno dove ti trovi… Sì, la parola in questione è il nome del luogo.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu. Inutile che saltate la lettura del luogo, faremo riferimenti ad hoc per esplicitare il perché di questo nome obbligandoti a dare di nuovo un’occhiata a Taumatawhakat… Avete capito!

Questa collina di nemmeno un chilometro si trova vicino alla cittadina di Porangahau e detiene il Guinness World Record per il nome topografico più lungo di tutti, con i suoi 85 caratteri. La gente locale, per timore che giunga il crepuscolo anzitempo, abbreviano il nome del rilievo con Taumata o Collina di Taumata.

La collina ha preso il suo lungo nome da un guerriero nativo di nome Tamatea. La leggenda narra che dopo che suo fratello fu ucciso in uno scontro con un'altra tribù, Tamatea trascorse i giorni seguenti piangendo la sua perdita suonando il suo flauto sulla collina.

Tamatea faceva parte dei Maori, il popolo indigeno della Nuova Zelanda per intenderci, e quest’ultimi vollero intitolare il luogo in suo onore e scelsero quello che oggi è il nome ufficiale della collina. Si traduce approssimativamente in

"La vetta dove Tamatea, l'uomo con le ginocchia grandi, lo scivolo, lo scalatore delle montagne, il divoratore di terre che viaggiava, suonava il flauto nasale alla persona amata".

Vi sembrano tanti 85 caratteri? Allora non conoscete l’altro nome della Collina di Taumata: Taumata-whakatangihanga-koauau-o-Tamatea-haumai-tawhiti-ure-haea-turi-pukaka-piki-maunga-horo-nuku-pokai-whenua-ki-tana-tahu.

Questo si traduce in "La collina del flauto nasale che suona da Tamatea - che è stato portato qui da lontano, aveva un pene tagliato, si è graffiato le ginocchia scalando montagne, è caduto a terra e ha circondato la terra - alla sua amata". Non stiamo scherzando… Si traduce davvero in questa descrizione!

Se la Collina di Taumata non ha rivali circa il suo primato, ancora oggi, invece, si dibatte su quale sia il fiume più lungo del mondo.