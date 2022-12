Nel mondo della fisica quantistica è possibile 'vedere' le cose senza guardarle

Per misurare un fenomeno dobbiamo interagire con esso, ma se vi dicessimo che è possibile - con delle dovute eccezioni - poter osservare qualcosa senza guardarla? Nel mondo della fisica quantistica è possibile: gli scienziati sono riusciti a "vedere" un impulso a microonde senza l'assorbimento e la riemissione di alcuna onda luminosa.

I fisici hanno dimostrato che è fattibile utilizzando la natura ondulatoria della luce per esplorare gli spazi senza evocarne il comportamento particellare. I ricercatori della Aalto University in Finlandia hanno utilizzato, invece di laser e specchi, microonde e semiconduttori.

In poche parole, questi dispositivi imitano il comportamento quantistico delle singole particelle su più livelli utilizzando un circuito superconduttore. Gli esperimenti condotti dal team sono stati supportati da modelli teorici che confermano i risultati ottenuti. Gli scienziati si sono affidati alla capacità degli oggetti di occupare due stati diversi contemporaneamente, come il gatto di Schrödinger, per far sì che la loro complessa configurazione avesse successo.

Secondo i fisici, infatti, nel mondo quantistico toccare le cose è "come romperle", per questo hanno dovuto trovare un metodo per evitare di farlo. "Nel calcolo quantistico, il nostro metodo potrebbe essere applicato per diagnosticare gli stati di fotoni a microonde in alcuni elementi di memoria", afferma infine Gheorghe Sorin Paraoanu, dell'Università di Aalto in Finlandia. "Questo può essere considerato un modo altamente efficiente per estrarre informazioni senza disturbare il funzionamento."

A questo punto è doveroso ricordarvi, infatti, che quantistico non vuol dire fantascientifico.