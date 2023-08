Il mondo sta letteralmente bruciando, le temperature non promettono bene

Chi negli ultimi anni non si è lamentato del caldo torrido, delle temperature che sfiorano record storici e delle ondate di calore senza precedenti? Sono i segnali d’allarme di un cambiamento climatico che non è più disposto a perdonare gli errori dell’uomo, e spinge in maniera sempre più insistente ad aprire gli occhi.

La situazione è davvero preoccupante e chi si occupa di ambiente, clima e meteo lo sa bene. Il Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti ha segnalato che le temperature stanno superando record di decenni: El Paso, in Texas, ha toccato i 37°C per 27 giorni consecutivi, battendo un primato stabilito nel 1994.

Anche il Regno Unito nel mese di giugno ha vissuto un aumento record di 0,9°C rispetto al picco registrato nel 1940. Allo stesso modo, Nord Africa, Medio Oriente e Asia stanno sperimentando un caldo mai visto e giugno è stato dichiarato il mese più torrido a livello globale dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine.

Oltre che l’atmosfera, conseguentemente anche le temperature oceaniche stanno raggiungendo livelli allarmanti, con l’Atlantico Nord che scheda le più alte temperature di superficie mai registrate. Il surriscaldamento dei mari ha avuto un impatto significativo anche sulle coste, dove alcune zone hanno superato fino a 5°C le temperature medie stagionali.

Con campanelli d’allarme del genere, il pericolo è chiaro e deve essere necessariamente affrontato in tempi rapidi.

Gli esperti avvertono che continueremo a sperimentare condizioni sempre più estreme se non agiamo contro l’accumulo di gas serra nell’atmosfera. Se non invertiamo questa tendenza, le temperature continueranno ad aumentare, con il rischio di ulteriori cambiamenti irreversibili negli ecosistemi.

È straziante pensarci, ma il mondo è in una corsa contro il tempo: urgono misure concrete per rallentare e mitizzare gli effetti del cambiamento climatico. L’impatto del riscaldamento globale deve essere trattenuto entro limiti gestibili affinché il nostro pianeta possa preservarsi per le generazioni future.

Non è una frase fatta: l’avvenire è davvero nelle nostre mani!