Nel mondo non ci sono più armi chimiche (in teoria), distrutte le ultime rimaste

Gli Stati Uniti, l'ultimo stato a dichiarare ufficialmente il possesso di armi chimiche, ha annunciato di aver distrutto l'ultimo dei suoi arsenali, segnando un passo significativo verso un mondo libero da queste terribili armi di guerra. Questo significa che, almeno sulla carta, il mondo è ora ufficialmente privo di distruttori del genere.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che l'obsoleta riserva di armi chimiche della nazione è stata distrutta in conformità con l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Negli anni '80, al culmine della sua potenza, gli Stati Uniti possedevano 30.000 tonnellate di agenti, tra cui nervini come il sarin e il tabun, e vescicanti come il gas mostarda, che causano gravi irritazioni alla pelle, agli occhi e ai polmoni.

Nel 1986, con la Guerra Fredda che stava lentamente giungendo al termine, il Congresso ha richiesto che tutte le riserve di agenti di guerra chimica degli USA fossero distrutte. Questo piano è stato confermato nel 1997 quando gli Stati Uniti hanno ratificato il trattato della Convenzione Internazionale sulle Armi Chimiche delle Nazioni Unite, un accordo globale progettato per liberare il mondo dalle armi chimiche.

La distruzione è iniziata nel 1990, ma il lungo processo è stato completato solo di recente. Nell'annuncio, il Dipartimento della Difesa ha aggiunto che l'ultimo razzo M55 riempito di agente nervino sarin è stato distrutto il 7 luglio presso il deposito dell'esercito di Blue Grass, nel Kentucky. Nonostante questa notizia positiva, è ancora possibile che alcune nazioni possiedano armi chimiche non dichiarate alle autorità internazionali.

Adesso mancano gli ordigni ancora più potenti, le atomiche, ma per quelle ci vorrà ancora molto tempo.