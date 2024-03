Per la prima volta al mondo è stato osservato questo caso di mimetismo nei ragni

Parliamo di ragni e di luoghi insoliti in cui si nascondono. Nel cuore della Cina, una scoperta ha illuminato un angolo ancora oscuro del comportamento animale, quello del mimetismo. Nello specifico è staso osservato quello che possiamo definire come il primo esempio di "mimetismo cooperativo" tra aracnidi.

Una coppia di ragni granchio, appartenenti alla specie Thomisus guangxicus, è stata osservata in Cina in un abbraccio che va oltre la mera coesistenza. Questi due ragni, grazie a una particolare posizione che li vede sovrapporsi, riescono a imitare l'aspetto di un fiore con una precisione stupefacente. Il maschio piccolo e scuro si colloca sopra la femmina di colore bianco e dimensioni maggiori, creando insieme un'immagine che ricorda quella degli stami e dei petali di un fiore (qui una foto).

Questo tipo di mimetismo non è un caso di camuffamento per confondersi con l'ambiente. Qui, la collaborazione tra due individui di sesso opposto per creare un'unica entità mimetica rappresenta una novità nel campo del mimetismo biologico. L'efficacia di questa strategia è stata dimostrata dai ricercatori cinesi Shi-Mao Wu e Jiang-Yun Gao, che hanno documentato come la coppia di aracnidi riesca a nascondersi alla vista predatori mimetizzandosi tra i fiori di Hoya pandurata, una pianta endemica della Cina.

Nonostante l'eccezionalità di questa scoperta, rimane da chiarire se il comportamento osservato sia frutto di un'evoluzione specifica o un caso fortuito. Tuttavia, esempi di mimetismo nel mondo animale, come quello Mülleriano e Batesiano, dimostrano che strategie complesse di camuffamento sono ampiamente diffuse e svolgono un ruolo cruciale nella sopravvivenza delle specie.

Alcuni esperti, tuttavia, suggeriscono che l'accoppiamento visivo potrebbe essere una coincidenza legata più al comportamento di corteggiamento che a una vera e propria strategia di mimetismo cooperativo.

Dal lato opposto della specie dei ragni ne abbiamo poi uno che difficilmente passa inosservato a causa della sua mole immensa.

