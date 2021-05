Il mondo potrebbe riscaldarsi di 1,5 °C entro cinque anni da ora

Pensate che il cambiamento climatico sia un problema delle prossime generazioni? Vi sbagliate. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) c'è una probabilità del 40% che nei prossimi cinque anni il mondo raggiunga una temperatura di 1,5 °C più alta della media preindustriale.

Non solo: dal 2021 al 2025 c'è una probabilità del 90% che il mondo raggiunga l'anno più caldo mai registrato. "Queste sono più che semplici statistiche", ha dichiarato il segretario generale dell'OMM, il professor Petteri Taalas. "L'aumento delle temperature significa più ghiaccio che si scioglie, livelli del mare più alti, più ondate di calore e altre condizioni meteorologiche estreme e maggiori impatti sulla sicurezza alimentare, sulla salute, sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile".

La valutazione, inoltre, prevede anche un aumento dei cicloni tropicali atlantici, rispetto ai precedenti periodi di 5 anni (già lo scorso anno i nomi per i cicloni stavano iniziando a scarseggiare). Ci saranno anche precipitazioni più elevate nel Sahel africano (un luogo arido e quindi ben richieste), ma anche ad alte latitudini, dove probabilmente non saranno altrettanto attese. Nel frattempo, il Nord America sudoccidentale dovrebbe diventare ancora più arido di oggi (che già si trova in piena siccità).

Insomma, gli effetti di questo cambiamento sono ancora delle incognite e anche gli scienziati stessi non possono prevederle. Certo, quasi sicuramente - arrivati a un certo punto - lo scioglimento dei ghiacciai e le trasformazioni delle foreste pluviali in savana diventeranno quasi impossibili da invertire. L'unica speranza è data dall'Accordo di Parigi e dai vari accordi sul clima delle nazioni della Terra... ma di questo passo - a causa dei lunghi tempi burocratici - gli accordi verranno rispettati quando ormai sarà troppo tardi.

Bisogna agire adesso. E dobbiamo farlo ora.