In tutto il mondo si stanno scatenando eventi climatici e disastri ambientali estremi

In tutto il mondo si stanno verificando condizioni meteorologiche estreme: dall'Europa agli Stati Uniti fino all'Asia. Oltre a questi eventi climatici, molti altri disastri naturali si sono abbattuti sui continenti: diversi incendi hanno colpito gli Stati Uniti, mentre Cina ed Europa occidentale sono state colpite da devastanti inondazioni.

In Cina, infatti, diverse inondazioni hanno colpito il paese e nella città di Zhengzhou ci sono stati almeno 16 morti. Allo stesso tempo altre inondazioni si sono verificate in Germania, Belgio e Austria. Il bilancio delle vittime a partire da mercoledì è stato di oltre 200. Stiamo parlando di alcune delle più gravi inondazioni ad aver colpito la zona da decenni a questa parte.

L'Oregon, così come vi abbiamo anche riportato, sta subendo un incendio talmente grande che può essere visto dallo spazio. Lo stesso vale per il Canada (dove il mese scorso le temperature sono state infernali) e in tutta la provincia della Columbia Britannica ci sono stati 300 incendi. Lo stesso vale in Siberia, dove il fumo ha coperto perfino le città.

Ovviamente è difficile attribuire questi eventi alla crisi climatica. Una cosa, tuttavia, è certa: i cambiamenti climatici a lungo termine, causati dall'attività umana, stanno rendendo tali avvenimenti più frequenti e, soprattutto, gravi (come dimenticare del downburst che ha flagellato il nord Italia).