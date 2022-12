Nel mondo ci sono sempre più 'super-zanzare' e potrebbe essere un problema

Uno studio condotto da ricercatori giapponesi, in collaborazione con scienziati di altri paesi dell'Asia, ha scoperto delle "super-zanzare" in grado di resistere agli insetticidi più comuni. Queste zanzare sono state trovate principalmente in Vietnam e in Cambogia.

Come sappiamo, le zanzare sono tra i principali responsabili di morte nell'uomo; sono particolarmente letali se portatrici di malattie come la febbre gialla, la febbre dengue, il virus Zika e la Malaria. Per combattere questi insetti, la scienza ha sviluppato metodi più o meno efficaci. Tra le scoperte più recenti, potrebbe esser stato trovato un modo per impedire alle zanzare di pungerci.

Più tradizionalmente, invece, vengono usati degli insetticidi. Nello specifico i prodotti chimici più comuni sono chiamati piretroidi, in grado di attaccare il sistema nervoso centrale delle zanzare. Ma ora, secondo questo nuovo studio, sembra che diversi ceppi di zanzare si siano evoluti e siano diventati altamente resistenti agli insetticidi.

Il lavoro dei ricercatori è cominciato in Vietnam, Indonesia, Ghana e Taiwan. Dopo aver spruzzato dei piretroidi su diversi campioni da ogni paese, l'80% delle zanzare del Vietnam è sopravvissuto. Analizzando il loro genoma, hanno scoperto che la mutazione che le ha rese resistenti all'esposizione dell'insetticida è avvenuta nel gene L982W.

Il team ha successivamente raccolto campioni da Singapore e Cambogia e, analizzando il genoma e prendendo di mira il gene L982W, hanno trovato 10 ceppi di zanzare con mutazioni simili, la maggior parte delle quali in Cambogia.

Tutte le zanzare con questa mutazione potrebbero essere in grado di sopravvivere a livelli di esposizione dell'insetticida fino a mille volte più alti rispetto alle dosi necessarie per uccidere una zanzara normale.

I ricercatori ritengono che sia necessario cominciare a testare le resistenze degli insetti in altri paesi, per valutare la portata del problema. Per rimediare, l'unica soluzione potrebbe essere modificare geneticamente le zanzare.