Il mondo tech si 'infiamma' a settembre: tutte le presentazioni, da Sony a Intel

In seguito a un agosto 2020 di relativa "calma" (in realtà ci sono stati alcuni annunci importanti, come ASUS ZenFone 7), il mondo della tecnologia è pronto a vivere un settembre 2020 particolarmente "infuocato". Infatti, le presentazioni che avverranno nel corso delle prossime settimane saranno parecchie: facciamo il punto della situazione.

Si inizierà già dai primi giorni del mese: di seguito riportiamo i principali eventi di cui siamo già a conoscenza, ma non si escludono eventuali sorprese.

Per tenervi aggiornati su tutte le conferenze di IFA 2020, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale della kermesse. Per il resto, come potete ben vedere, ci saranno molti produttori che effettueranno i loro annunci al di fuori della fiera.

Non mancano inoltre molti altri rumor e leak, tra cui quelli legati alla presentazione di iPhone 12. Infatti, quest'ultima potrebbe avvenire a settembre 2020, ma alcune voci di corridoio parlano di ottobre. Potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda la gamma Huawei Mate 40. Staremo a vedere, di certo si preannunciano mesi molto interessanti per il mondo tech.