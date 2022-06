Moneta d'argento con un famoso re vichingo rinvenuta in Ungheria

Un metal detectorista ha scoperto una piccola moneta d'argento contrassegnata dal nome di un famoso re vichingo. Tuttavia, è stato portato alla luce non in Scandinavia, ma nell'Ungheria meridionale, dove è stato perso quasi 1.000 anni fa.

Il ritrovamento ha sconcertato gli archeologi, che hanno faticato a spiegare come la moneta possa essere finita lì: è anche possibile che sia arrivata con la corte itinerante di un re ungherese medievale.

La prima moneta norvegese, denominata "penning", non era particolarmente preziosa all'epoca, anche se è realizzata in argento, e valeva l'equivalente di circa $ 20 in denaro di oggi.

"Questa scrittura era equivalente al denar usato in Ungheria all'epoca", ha detto a WordsSideKick.com Máté Varga, un'archeologa del Museo Rippl-Rónai nella città di Kaposvár, nel sud dell'Ungheria e una studentessa di dottorato presso l'Università ungherese di Szeged. "Non valeva molto, forse abbastanza per sfamare una famiglia per un giorno".

Il metal detector di Zoltán Csikós ha trovato la moneta d'argento all'inizio di quest'anno in un sito archeologico alla periferia del villaggio di Várdomb e l'ha consegnata all'archeologo András Németh al Museo della contea di Wosinsky Mór nella vicina città di Szekszárd.

Il sito di Várdomb custodisce i resti dell'insediamento medievale di Kesztölc, all'epoca una delle città commerciali più importanti della regione. Gli archeologi hanno fatto centinaia di reperti lì, inclusi ornamenti per abiti e monete, ha detto Varga.

Ci sono prove considerevoli di contatti tra l'Ungheria medievale e la Scandinavia, inclusi manufatti scandinavi trovati in Ungheria e manufatti ungheresi trovati in Scandinavia che potrebbero essere stati portati lì da artigiani o artigiani itineranti, ha detto Varga.

La moneta trovata nel sito di Várdomb è in cattive condizioni, ma è riconoscibile come un penning norvegese coniato tra il 1046 e il 1066 per il re Harald Sigurdsson III - noto anche come Harald Hardrada - a Nidarnes, una zecca medievale a Trondheim nella Norvegia centrale.

La descrizione di una moneta simile osserva che la parte anteriore presenta il nome del re "HARALD REX NO" - che significa Harald, re di Norvegia - ed è decorata con una "triquetra", un simbolo a tre lati che rappresenta la Santissima Trinità del cristianesimo.

L'altro lato è contrassegnato da una croce cristiana a doppia linea, due serie ornamentali di punti e un'altra iscrizione che nomina il maestro della zecca a Nidarnes.

Harald Hardrada ("Hardrada" si traduce come "sovrano duro" in norvegese) era il figlio di un capo norvegese e fratellastro del re norvegese Olaf II, secondo Britannica. Visse alla fine dell'era vichinga ed è talvolta considerato l'ultimo dei grandi re guerrieri vichinghi.

Le storie tradizionali raccontano che Harald combatté al fianco del fratellastro nella battaglia di Stiklestad nel 1030, dove Olaf fu sconfitto e ucciso dalle forze di un'alleanza tra ribelli norvegesi e danesi; Harald fuggì in esilio in seguito, prima in Russia e poi nell'impero bizantino, dove divenne un importante capo militare.

Tornò in Norvegia nel 1045 e ne divenne il re congiunto con suo nipote, Magnus I Olafsson, e divenne l'unico re quando Magnus morì in battaglia contro la Danimarca nel 1047.

Harald trascorse quindi molti anni cercando di ottenere il trono danese e nel 1066 tentò di conquistare l'Inghilterra alleandosi con le forze ribelli di Tostig Godwinson, che stava cercando di prendere il regno da suo fratello, il re Harold Godwinson.

Ma sia Harald che Tostig furono uccisi dalle forze di Harold Godwinson nella battaglia di Stamford Bridge nell'Inghilterra settentrionale nel 1066; dopo di che il vincitore e i suoi eserciti dovettero attraversare il paese in poche settimane prima della battaglia di Hastings contro Guglielmo di Normandia, che Harold Godwinson perse, e con essa il regno d'Inghilterra.

[immagini di Tamás Retkes]