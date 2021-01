Una moneta medievale cinese è stata scoperta nel Regno Unito

Nel Regno Unito è stata scoperta - quasi per caso e in modo inaspettato - un'antica moneta cinese. Ovviamente la scoperta ha lasciato di stucco gli addetti ai lavori, che non hanno ancora capito come sia arrivata in questi luoghi. La scoperta, tuttavia, mostra che i legami di Europa e Cina sembrano essere più antichi di quello che si pensava.

La moneta è in lega di rame da 25 millimetri e proviene dalla dinastia Song. Fu emessa per la prima volta tra il 1008 e il 1016 d.C. sotto il regno di Dazhong Xiangfu dell'imperatore Zhenzong. Ovviamente potrebbe essere rimasta in circolazione per molti secoli dopo essere stata coniata, quindi si tratta di un'informazione indicativa.

La moneta presenta un foro quadrato al centro, che permetteva di legarne insieme più di una, ed è stata scoperta a circa 14 chilometri dalla costa meridionale del Regno Unito. Alcuni storici credono con certezza quasi assoluta che la moneta sia stata probabilmente abbandonata ad un certo punto durante il Medioevo.

E hanno un buon motivo per crederlo. Innanzitutto, il cimelio è stato scoperto in un campo pieno di manufatti medievali e, inoltre, gli archeologi hanno precedentemente scoperto un'altra moneta della dinastia Song del Nord in Inghilterra. Senza contare che la scoperta è stata effettuata in un sito in cui sono state trovate ceramiche cinesi importate medievali del XIV secolo.

Insomma, la prova di un legame secolare tra due continenti.