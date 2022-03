Questa moneta d'oro è stata trovata da un cercatore di tesori ed è diventato ricco

Un leopardo seduto in posizione verticale e avvolto in uno stendardo: questa è l'immagine raffigurata sopra un'antica moneta d'oro trovata recentemente da un cacciatore di tesori che stava scansionando un'area dell'Inghilterra. Il tesoro risale al 14° secolo ed è stato coniato nella Torre di Londra.

La moneta è stata scoperta nel 2019 nel North Norfolk e ce ne sono solo altre quattro di queste al mondo: due appartengono al British Museum di Londra, una è ospitata nell'Ashmolean Museum di Oxford e una si trova in una collezione privata. Il suo valore? Potrebbe raggiungere una cifra di circa 170 mila euro.

La testa di leopardo coronata fu usata per la prima volta da re Edoardo I nel 1300 "come marchio di autenticazione del re su argento e oro". Venne utilizzata perfino durante il XIV secolo su bandiere e scudi appartenenti ai reali britannici e ai loro sostenitori, secondo quanto ha affermato Nigel Mills, un consulente di antichità DNW specializzato in monete e altri manufatti.

Vennero prodotte tre differenti monete: la faccia di un doppio leopardo che mostrava un re seduto, la figura di un leopardo stilizzato sulla parte anteriore e un leopardo che indossava l'elmo di un cavaliere. Edoardo III dichiarò che la prima valeva 3 scellini, la seconda 6 scellini e la terza, invece, 18 sterline.

