MongDa: su Indiegogo un caricabatteria wireless fino a 10W

MongDa non è certo un nome conosciuto nel campo della tecnologia. Questa start-up cinese però ha alle spalle Harda Group, la stessa degli ottimi auricolari Pamu Scroll. MongDa ha lanciato da poco una campagna su Indiegogo per un nuovo caricabatteria wireless ad alta velocità, disponibile in questa fase di sviluppo a un costo di 26€.

Dietro a questo prodotto ci sono gli stessi ingegneri che hanno realizzato, per Belkin, il caricabatteria wireless per iPhone, esperienza che si vede anche nel nuovo dispositivo. Non siamo di fronte a un prodotto di bassa qualità, ma a un sistema di ricarica completo, rapido ed efficiente, dotato di un sistema di dissipazione attivo per raffreddare il telefono, preservando così la salute della batteria.

In corrispondenza del punto in cui viene appoggiato lo smartphone MongDa ha piazzato un inserto in ceramica, che cela al suo interno una piccola placca di alluminio, dissipata da una ventola. Durante la nostra prova del prodotto il rumore generato dalla ventola è rimasto prossimo allo zero, grazie anche ai particolari accorgimenti apportati dagli ingegneri. Interessante la presenza di un sensore in grado di rilevare la luminosità dell’ambiente. Durante la ricarica notturna, il sistema abbassa automaticamente la velocità di trasferimento dell’energia per limitare le temperature, spegnendo le ventole per aumentare così il comfort acustico.

Il caricatore utilizza lo standard di ricarica Qi, molto diffuso e compatibile con smartphone Android e con iPhone. La velocità di ricarica arriva fino a 10W con i dispositivi Android e fino ai 7.5W per quelli Apple. Durante la carica vengono effettuati controlli sul voltaggio, sulla temperatura e su eventuali corto circuiti, in caso di riscontro positivo il sistema si spegne automaticamente.

Per quanto abbiamo visto durante l’uso quotidiano il prodotto funziona bene, mantenendo sempre fresco il telefono in fase di ricarica, grazie alla ventola, presente ma non rumorosa. La campagna di finanziamento terminerà tra 11 giorni e l’obbiettivo di 8.957€ per il finanziamento appare ormai alla portata.