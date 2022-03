Quella volta in cui i mongoli catapultarono le vittime della peste sui loro nemici

"L'attacco migliore è quello che non fa capire dove difendersi", diceva Sun Tzu nel suo celebre libro l'Arte della Guerra. Così nel 1346, mentre i tartari-mongoli stavano assediando l'antica città di Caffa, che contava circa 16.000 cittadini e si trovava in quella che oggi è l'Ucraina, iniziarono ad ammalarsi di peste nera.

Il miasma si diffuse rapidamente tra gli uomini e iniziò a ucciderli a migliaia ogni giorno. L'assedio non sarebbe mai finito in una vittoria per i mongoli e, prima di ritirarsi, decisero di attuare un gesto davvero particolare: lanciare su delle catapulte i corpi ormai senza vita dei compagni morti di peste, con la speranza di annientare dall'interno la città.

"Ordinarono che i cadaveri fossero posti nelle catapulte e lanciati in città nella speranza che l'intollerabile fetore uccidesse tutti all'interno", si legge in un racconto dello storico Gabriel de Mussis. "Quelle che sembravano montagne di morti furono gettate nella città, e i cristiani non potevano nascondersi o fuggire o scappare da loro, sebbene gettassero quanti più corpi possibile in mare. Presto i cadaveri in decomposizione contaminarono l'aria e avvelenato l'approvvigionamento idrico. Nessuno conosceva, o poteva scoprire, un mezzo di difesa".

Secondo uno studio del microbiologo Mark Wheelis sulla guerra biologica all'assedio di Caffa, pubblicato su Emerging Infectious Diseases, il resoconto è realmente plausibile. In realtà, la malattia potrebbe essersi diffusa anche attraverso i topi della zona, infettati con la peste nere dai soldati mongoli. Tuttavia, lo scenario dei topi è meno plausibile delle catapulte.

"Il resoconto dell'attacco biologico è plausibile, coerente con la tecnologia dell'epoca, e fornisce la migliore spiegazione della trasmissione di malattie nella Caffa assediata", scrive Wheelis nello studio. "Questo sembra quindi essere uno dei primi attacchi biologici registrati e tra i più riusciti di tutti i tempi".