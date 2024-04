Questo monitor da 24 pollici è in offerta ad un PREZZO STRACCIATO su Amazon

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming a pochi Euro da inserire nella vostra postazione, Amazon quest’oggi ha la promozione che fa per voi. Il modello in questione infatti cala al minimo storico.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il monitor iyama XUB2493HS da 23,8 pollici è disponibile a 109 Euro, il prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi tra il 22 ed il 26 Aprile 2024 per coloro che effettuano ‘ordine in giornata odierna, e permette anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un monitor con pannello IPS con risoluzione di 1920x1080 pixel e refresh rate di 100Hz. Il monitor è progettato per l’uso sia per il lavoro che per il gaming, ed offre un angolo di visualizzazione di 178 gradi.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis alle condizioni proposte ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine.

