Monitor Dell da 27 pollici 4K UHD A MENO DI 250 EURO in offerta su Amazon

In giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un monitor Dell da 27 pollici 4K Ultra HD con refresh rate di 60Hz e tempo di risposta da 4ms.

ACQUISTA SUBITO



Si tratta del Dell S2721QSA da 27 pollici, che è disponibile a 248,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 329 Euro di listino. La consegna è garantita per il 4 Aprile 2024 per chi effettua l’ordine quest’oggi. Oltre al risparmio, il monitor permette anche di ottenere il 33% di sconto sull’abbonamento Game Pass PC, motivo per cui si tratta di un’offerta davvero imperdibile.

Il monitor in questione 4K UHD da 27 pollici vanta un design con cornici ultrasottili su tre lati, che consentono di godere della risoluzione di 3840x2160 pixel anche in HDR. Con la tecnologia In-Plane Switching (IPS) è possiibile ottenere una copertura cromatica sRGB del 99% che valorizza i colori in un ampio angolo di visione, oltre che il supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Presenti due altoparlanti integrati da 3W, due ingressi HDMI ed una DisplayPort.