Questo monitor da 27 pollici FHD è disponibile a PREZZO STRACCIATO su Amazon

Amazon quest’oggi propone uno sconto molto interessante su un monitor da 27 pollici Full HD, che è disponibile ad un prezzo molto interessante rispetto alla concorrenza e quello di listino.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Si tratta del KOORUI da 27 pollici 129,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 159,99 Euro di listino. Tale prezzo è raggiungibile facendo click sul pulsante “Applica coupon 30 Euro”, presente direttamente nella scheda prodotto e disponibile fino al 30 Aprile 2024 salvo esaurimento.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per il 30 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. La spedizione è gestita da Amazon, mentre la vendita da un venditore terzo, che consente comunque di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di consegna.

A livello tecnico, il monitor ha una diagonale da 27 pollici ed offre una risoluzione di 1920x1080 pixel con pannello IPS a 100Hz, con supporto HDMI 1.4 e VGA.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su