Monitor 27' QHD 240 Hz: a QUESTO PREZZO non lo trovi più! Approfittane

La scheda tecnica parla da sola: ci troviamo di fronte ad un prodotto di tutto rispetto, appartenente alla sottovalutata schiera dei monitor QHD. Oggi Amazon mette in sconto il modello di KOORUI da 27", ideale per chiunque sia alla ricerca di un ottimo compromesso lato prestazioni e costi per un uso specifico in gaming.

Oltre alla risoluzione QHD, a metà strada tra il Full HD ed il 4K nonché, per molti, l'ideale per una diagonale di 27", il pannello vanta un refresh rate a 240 Hz ed un tempo di risposta di 1 ms. Due dati fondamentali per chiunque voglia sfruttare questo monitor in ambito gaming competitivo. Sempre in ambito gaming non manca la piena compatibilità con la tecnologia AdaptiveSync, per sessioni di gioco fluide e senza flickering. Al contempo, il corredo del pannello strizza l'occhio anche a chi del gaming online non vuole saperne, con pieno supporto all'HDR10, gamma cromatica DCI-P3 al 90% con 16.7 milioni di colori, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e ingresso per il Jack audio da 3.5mm.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Insomma un prodotto, oggi al prezzo più basso di sempre grazie ad un'offerta a tempo, adatto ad ogni tipo di esigenza. Non da meno un design estremamente ricercato, con cornici sottili ed un retro con dettagli rossi, rendono questo pannello un elemento da mostrare con orgoglio nel vostro setup casalingo. Se invece foste alla ricerca di un monitor OLED, potete leggere la nostra guida al miglior monitor da gaming uscita qualche tempo fa.

