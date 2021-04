Monitor Acer da gaming con FreeSync Premium in sconto su Amazon al minimo storico

E' in sconto, al minimo storico su Amazon, il monitor da gaming Acer EG240YPBIPX da 23,8 pollici, che può essere portato a casa al prezzo più basso di sempre. Si tratta di un prodotto valido per il gaming, con supporto al FreeSync Premium e refresh rate a 165Hz.

Sconto Amazon su monitor da gaming

Acer EG240YPbipx Monitor Gaming FreeSync Premium 23,8", Display IPS FHD, 165 Hz, 2 ms, 16:9, HDMI (2.0), DP (1.2), Lum 300 cd/m2, Audio out, ZeroFrame, Cavi HDMI, DP Inclusi, Nero: 179,90 Euro (220,81 Euro)

Nel momento in cui stiamo scrivendo, la disponibilità è garantita solo su poche unità, e per questo motivo consigliamo di effettuare l'ordine nel minor tempo possibile in caso d'interesse. Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia extra per uno o due anni pagando 6,69 o 9,09 Euro rispettivamente.

Lo schermo, come si può leggere attraverso la scheda tecnica dedicata, è IPS FHD LCD ed è Full HD, ma garantisce comunque un refresh rate a 165 Hz oltre che un tempo di risposta di 2 millisecondi. Interessante per i videogiocatori anche il supporto alla tecnologia AMD FreeSync.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza dell'offerta: come sempre in questo caso consigliamo di completare rapidamente in quanto le unità disponibili potrebbero andare sold out.