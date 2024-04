Monitor ASUS ROG da gaming da 49 pollici in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Amazon quest’oggi propone uno sconto molto interessante su un monitor da gaming ASUS ROG da 49 pollici, che raggiunge il minimo storico in giornata odierna.

L’ASUS ROG STRIX XG49VQ da 49 pollici è disponibile in offerta a 869 Euro, l’8% in meno rispetto ai 949 Euro di listino. Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, tra il 22 ed il 29 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi: nella scheda prodotto viene comunque sottolineato che gli utenti saranno contattati dal corriere per fissare una data di consegna.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il monitor in questione ha una diagonale da 49 pollici con risoluzione di 3840x1080 pixel e refresh rate di 144Hz, oltre che un formato di 32:9 e supporto HDR400. Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate in cinque o dieci rate mensili a tasso zero ed interessi zero

