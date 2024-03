Monitor ASUS ROG Strix da gaming da 27': l'offerta a tempo di Amazon

Se nella giornata di ieri abbiamo riportato lo sconto sul monitor MSI curvo da gaming, oggi Amazon propone un'offerta molto interessante su altro monitor da gaming, però a marchio ASUS ROG della gamma Strix.

Di seguito i dettagli:

ASUS ROG Strix XG27AQ Monitor Gaming 27”, WQHD (2560x1440), Fast IPS, fino a 170Hz, Tempo Di Risposta 1ms, ELMB SYNC, G-SYNC, HDR 400, Illuminazione Aura Sync RGB, Posizione Regolabile, Nero: 479 Euro (535,98 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì prossimo per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni preposte.

Siamo di fronte ad un'offerta a tempo, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione a questo prezzo potrebbero andare sold out rapidamente.

Il monitor offre una frequenza di aggiornamento di 170Hz, oltre che il supporto alla tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur che abbinata al G-SYNC elimina il ghosting ed il tearing dalle immagini. Supportato anche l'HDR 400, che offre una gamma di colori professionale con un elevato contrasto, mentre lo stand è ergonomico e consente di regolare inclinazione, rotazione, perno ed altezza.