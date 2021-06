Monitor ASUS TUF da gaming curvo in sconto su Amazon a pochi giorni dal Prime Day

Mentre Mediaworld propone gli sconti solo per oggi, su Amazon continuano le promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica ed in giornata odierna troviamo un'offerta degna di nota su un monitor da gaming a marchio ASUS.

Sconti monitor da gaming su Amazon

ASUS TUF Gaming VG24VQ Curved Gaming Monitor – 23.6 inch Full HD (1920 x 1080), 144Hz, Extreme Low Motion Blur™, FreeSync™, 1ms (MPRT), Shadow Boost: 169,99 Euro (259,99 Euro)

Il risparmio netto è quindi di 90 Euro, pari al 35%, rispetto al prezzo di listino. Amazon consente anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 34 Euro al mese, con tan e taeg 0% e spese aggiuntive non previste. La consegna senza costi aggiuntivi è prevista entro martedì 15 Giugno per i clienti Prime che effettueranno l'ordine entro 20 ore e 25 minuti.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, ma attenzione: come indicato direttamente nella scheda "l’articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto":

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse. Ricordiamo che tra poco più di 10 giorni, il 21 e 22 Giugno, prenderà il via l'Amazon Prime Day 2021.