Monitor BenQ da 32 pollici in sconto su Amazon in vista del Natale

torniamo nuovamente su Amazon per riportare un'altra promozione molto interessante proposta dalla compagnia di Seattle su un monitor.

Si tratta del BenQ EW3280U da 32 pollici, che può essere acquistato a 659 Euro, 160 Euro in meno rispetto agli 819 Euro precedenti del prezzo consigliato. Lo sconto quindi è pari al 20%, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per portarlo a casa.

Sebbene l'offerta sia stata lanciata in vista del Natale, però, la consegna è prevista solo per il 30 Dicembre. Nella scheda del prodotto viene infatti indicato che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".

Si tratta di un monitor per PC per intrattenimento, con pannello 4K UHD IPS con aspect ratio di 16:9 e risoluzione di 3840x2160 pixel, a fronte di una copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 95%. Presente anche la tecnologia HDRi, che grazie al controllo intelligente è in grado di valorizzare i contenuti regolando nitidezza e vicacità dei colori. Gli altoparlanti integrati sono a 2.1 canali, mentre il comparto connettività è composto dagli ingressi USB-C, DisplayPort ed HDMi. Inclusa anche la tecnologia Eye-Care che riduce lo stress agli occhi grazie alla tecnologia B.I.+.