Monitor curvo da gaming Samsung Odyssey G5 in OFFERTA A TEMPO su Amazon

Amazon propone uno sconto molto interessante su un monitor da gaming curvo della gamma Odyssey, con diagonale da 27 pollici, che può essere portato a casa al prezzo più basso di sempre. .

Il Samsung Odyssey G5 è disponibile a 219,90 Euro, il 15% in meno rispetto al prezzo mediano di 257,94 Euro, ma anche più basso rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente (249,90 Euro). Amazon garantisce la consegna per il 5 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi, e consente di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna.

Il monitor è da 27 pollici con risoluzione di 2560x1440 pixel WQHD 2K, con supporto HDR10, refresh rate di 144Hz e tempo di risposta di 1ms, a cui si aggiunge il FreeSync Premium, una porta Display Port e la Eye Saver Mode.

Trattandosi di un’offerta a tempo, consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse, in quanto non è presente alcuna informazione nella scheda prodotto.

