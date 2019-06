Monitor curvo HP, iPad Air e Surface Go in offerta su Amazon

Anche nella giornata di oggi vi teniamo compagnia con le migliori offerte d'informatica ed elettronica proposte da Amazon Italia. I prodotti disponibili a prezzi ribassati, molto convenienti, sono tre, e siamo sicuri che potrebbero interessare a molti.

Il primo è un monitor HP curvo da 27 pollici, con risoluzione di 1920x1080 pixel e refresh rate a 60 Hz, con supporto alla tecnologia AMD FreeSync. Amazon lo propone in offerta solo per oggi al prezzo speciale di 179,99 Euro, il 31% in meno rispetto ai 259,99 euro di listino, per un risparmio netto di 80 Euro.

E' disponibile in offerta anche il Surface Go di Microsoft con processore Pentium Gold da 2,3 GHz, 4 gigabyte di RAM, eMMC da 64 gigabyte e diagonale da 10 pollici. Nel bundle è inclusa anche la Surface Cover con tasti in alcantara, il tutto a 419 Euro. In questo caso non è disponibile alcuna indicazione sulla scadenza dell'offerta, ma nella scheda è indicata la disponibilità solo per due unità.

L'ultima offerta proposta oggi da Amazon è su un iPad Air da 10,5 pollici, nella configurazione WiFi Only e 64 gigabyte di memoria interna. Nella colorazione grigio siderale il tablet della casa della Mela può essere acquistato al prezzo speciale di 499 Euro, 50 in meno rispetto ai 549 Euro di listino.