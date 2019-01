Monitor curvo Samsung e GoPro Hero 7 Black in offerta su Amazon

Nuova giornata, nuovo appuntamento con le nostre offerte quotidiane proposte da Amazon Italia. Quest'oggi segnaliamo due interessanti promozioni su un monitor Samsung ed una delle action cam più famose ed utilizzate al mondo.

Partendo dalla action cam, si tratta della GoPro Hero 7, l'action camera della società di Woodman con stabilizzazione ottica, lente in grado di girare video in 4K e feature per condividere i video con lo smartphone o effettuare il live streaming su Facebook tramite Facebook Live. Il prezzo proposto da Amazon è di 379 Euro, dai 429,99 Euro di listino.

Amazon propone un interessante sconto anche sul monitor per PC desktop curvo da 24 pollici della Samsung, modello C24F396, con base a v.

Lo schermo ha una curvatura di 1800R, che secondo quanto affermato dal produttore garantisce un'ottimo comfort visivo, neri scuri e dispersione della luce minima grazie al pannello VA ed al rapporto di contrasto 3000:1. E' presente anche il supporto all'AMD FreeSync, che riduce al minimo le interruzioni ed i ritardi permettendo di giocare al meglio. Sul monitor Amazon propone uno sconto del 41%, con il prezzo che passa da 219 a 129,99 Euro.

Entrambe le offerte sono cominciate nella giornata di oggi, e come sempre non conosciamo il termine e la data di scadenza.