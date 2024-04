Questo monitor Full HD MSI è ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Sulle pagine di Amazon è appena arrivata una nuova offerta a tempo che permette agli utenti di acquistare ad un prezzo davvero basso un monitor Full HD marchiato MSI.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Si tratta dell'MSI PRO MP241X, un monitor economico che si adatta perfettamente a chi è alla ricerca di un pannello senza funzionalità particolari e con un'estetica elegante. Le dimensioni del monitor con pannello VA sono di 23,8 pollici e la risoluzione massima supportata è di 1920x1080 pixel (Full HD). Per quello che riguarda invece la frequenza d'aggiornamento, il refresh rate è di 75Hz e permette quindi di giocare ai videogiochi con un framerate superiore ai classici 60 fotogrammi al secondo. Parlando di connessioni, il monitor MSI in questione è dotato di una porta HDMI 1.4b ed una D-Sub/VGA.

Occorre precisare che si tratta di un'offerta a tempo che permette di acquistare il monitor con il 10% di sconto, ma non sappiamo per quanto tempo resterà attiva sulle pagine di Amazon. Acquistando questo prodotto entro il 30 giugno 2024, a prescindere dallo sconto, riceverete inoltre un codice promozionale via mail che vi permetterà di acquistare un voucher per abbonarsi a PC Game Pass per un totale di tre mesi con uno sconto del 33%.

