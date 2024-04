Monitor da gaming da 24 pollici A MENO DI 150 Euro su Amazon grazie al coupon

Amazon scatenata quest’oggi con le promozioni. La società americana infatti propone un’offerta molto interessante su un monitor da gaming da 24 pollici a marchio KTC, su cui si può godere di un’offerta degna di nota grazie ad un coupon.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il KTC gaming monitor da 24 pollici è disponibile in offerta a 129,99 Euro, un prezzo raggiungibile facendo click sulla casella “applica coupon 30€” che consente di far crollare il prezzo dai 159,99 Euro precedenti. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra l’8 e l’11 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine quest’oggi. Come leggiamo nei termini, il coupon sarà disponibile e valido fino all’8 Aprile 2024 salvo esaurimento, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Il monitor in questione è dotato di un pannello da 24 pollici flat IPS, con refresh rate di 165Hz e tempo di risposta di 1ms, a cui si aggiunge una risoluzione di 1920x1080 pixel e supporto FreeSync e G-Sync.

