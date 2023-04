Monitor da gaming Acer da 24 pollici a meno di 100 Euro: l'offerta di Amazon post Pasqua

Mentre partono le nuove offerte solo online di Unieuro, su Amazon continuano le promozioni sui prodotti tech. Tra gli sconti di oggi ne segnaliamo uno molto interessante su un monitor da gaming Acer Nitro da 23,8 pollici Full HD.

Si tratta del modello KG241YA da 24 pollici, che viene proposto al prezzo di 99,90 Euro, il 33% in meno rispetto ai 149 Euro di listino.

Il monitor è Full HD ed offre un refresh rate di 75 Hz con tempo di risposta di 1ms, HDMI 2.1 e supporto FreeSync:

Acer Monitor da gioco Nitro KG241YA da 23,8 pollici (schermo da 60 cm) Full HD, HDMI 75 Hz, VGA a 60 Hz, 1 ms (VRB), HDMI 1.2, DP 1.2, FreeSync, nero: 99,90 Euro (149 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 13 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 48 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni a 3,39 Euro o tre anni a 4,49 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.