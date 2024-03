Monitor da gaming Acer Nitro da 27 pollici a 180Hz in offerta su Amazon

Mentre continua l’offerta wow di Amazon sul monitor LG UltraGear, a cui vi rimandiamo per tutte le informazioni, in occasione degli sconti di Primavera disponibili dalla giornata di oggi troviamo anche una riduzione molto interessante su un monitor da gaming Acer Nitro.

OFFERTA su monitor da gaming Acer Nitro

Si tratta dell’Acer nitro XV271UM3BMIIPRFX, un monitor da gaming per PC da 27 pollici che può essere acquistato a 199,90 Euro, in calo del 20% rispetto ai 249,90 Euro di listino, con consegna garantita per il 27 Marzo 2024 se si ordina entro 20 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il monitor è dotato di una risoluzione WQHD di 2560x1440 pixel, che rende i giochi più coinvolgenti e le funzionalità nascoste più eventi. Il refresh rate offerto è di 180Hz, che si traduce in un’esperienza fluido con rendering più veloce dei fotogrammi ed un minore ritardo dell’input. Disponibile anche il supporto per la tecnologia AMD FreeSync Premium che riduce il tearing del monitor, mentre il tempo di risposta di 1ms con Visual Response Boost rende il gioco chiaro e coinvolgente e senza sfocature. Garantito anche il supporto HDR10.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate a 39,98 Euro al mese per cinque mesi a tasso zero ed interessi zero.