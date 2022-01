Monitor da gaming Acer Nitro da 27 pollici in offerta su Amazon al minimo storico

Non c’è solo il nuovo volantino Trony in questo weekend di metà Gennaio 2022. Anche Amazon infatti rinnova le proprie promozioni ed in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un monitor da gaming targato Acer Nitro, con diagonale da 27 pollici, che raggiunge il minimo storico.

Si tratta dell’Acer Nitro KG272SBMIIPFX da 27 pollici, che raggiunge il prezzo molto interessante di 209,90 Euro, in calo del 18% rispetto al prezzo consigliato di 255,70 Euro, con un risparmio di 45,80 Euro. Amazon propone la consegna entro giovedì 20 Gennaio 2022 se si ordina ora, e permette anche di aggiungere la protezione aggiuntiva di due anni al prezzo di 7,06 Euro o tre anni a 12,26 Euro. Non è compatibile invece il pagamento a rate Amazon, ma solo quello di Cofidis che può essere scelto direttamente al check out.

Il monitor come dicevamo poco sopra ha una diagonale di 27 pollici con risoluzione Full HD a 165Hz e pannello IPS. Il tempo di risposta è di 2ms, con AMD FreeSync Premium ed ingressi HDMI 2.0 e DisplayPort. Gli speaker sono integrati e nella confezione gli utenti troveranno anche i cavi HDMI e DisplayPort.

Come sempre, Amazon non ha fornito alcune deadline per la promozione, e consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse in quanto il prodotto potrebbe andare esaurito in poche ora.