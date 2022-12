Monitor da gaming AOC da 27 pollici FHD in offerta su Amazon: risparmio del 25%!

In giornata odierna Amazon propone uno sconto molto interessante su un monitor AOC da 27 pollici, su cui è possibile risparmiare il 25% rispetto al prezzo di listino, con consegna garantita con lauto anticipo per Natale.

Di seguito i dettagli dello sconto:

AOC Monitor Italia Gaming C27G2AE - curvo FHD da 27", VA Panel, 165 Hz, 1 ms, 2 porte HDMI, 1 DP, FreeSync Premium: 179 Euro (239 Euro)

La consegna è prevista per mercoledì 21 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche ampliate in occasione delle festività di Natale: completando l'ordine entro il 31 Dicembre 2022, infatti,è possibile restituire il prodotto fino al 31 Gennaio 2023.

Il monitor da gaming curvo include un pannello FHD da 27 pollici VA, con refresh rate a 165Hz e tempo di risposta di 1ms. Garantito anche il supporto a FreeSync Premium, mentre il comparto connettività è composto da due porte HDMI ed una Displayport.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse, dal momento che non è chiaro nemmeno quante unità siano disponibili a questo prezzo. Potrebbe però trattarsi si un'ottima idea regalo per Natale.