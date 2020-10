Monitor da gaming AOC, Samsung, MSI, Acer, LG e Philips in sconto per l'Amazon Prime Day

Continuiamo il nostro coverage del Prime Day 2020 con una serie di promozioni molto interessanti sui monitor da gaming. Amazon infatti nelle 48 ore di promozioni consente di portare a casa a prezzo ridotto diversi modelli di marchi come AOC, Samsung, MSI, Acer, LG e Philips.

Sconti monitor da gaming - Amazon Prime Day

AOC C24G1 Monitor Gaming Curvo da 24", Pannello VA, FHD 1920 x 1080 a 144 Hz, 1 Porta D-SUB, 2 Porte HDMI, 1 Porta Display, Tempo di Risposta 1 msec, Nero: 159 Euro

Samsung Monitor 27 Pollici G7 Gaming Monitor (LC27G75TQSUXEN) - Monitor Gaming Curvo, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero: 519,99 Euro

Samsung C24RG50 Monitor Gaming Curvo, 24 Pollici, Full HD, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 144 Hz, 1080p, FreeSync, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero: 149,99 Euro

Samsung C27RG50 Monitor Gaming Curvo, 27 Pollici, 240 Hz, G-sync, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 1080p, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero: 249,99 Euro

Samsung C49HG90 Monitor Gaming Curvo, Super Ultrawide, 49”, Full HD, HDR, 3840 x 1080, 1 ms, 32:9, 144 Hz, 1080p, 350cd/m2, 1 Display Port e 1 Mini Display Port, 2 HDMI, Freesync, Quantum Dot, Nero: 679,99 Euro

MSI Optix G241 Monitor Gaming 24", Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Night Vision, Frameless: 199,99 Euro

Samsung Monitor G7 (LC32G73TQSUXEN) - Monitor Gaming Curvo, 32 Pollici, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero: 619,99 Euro

Acer ED270RPbiipx Monitor Gaming Curvo FreeSync, 27", Display VA Full HD, 165 Hz, 5 ms, 16:9, HDMI 1.4, DP, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Cavi HDMI, DP Inclusi: 159,90 Euro

MSI Optix G271 Monitor Gaming 27", Display 16:9 FHD (1920x1080), Frequenza 144Hz, Tempo di risposta 1ms, Pannello IPS, AMD FreeSync, Night Vision, Frameless: 244,99 Euro

LG 34GN850 UltraGear Gaming Monitor 34" QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED NanoIPS 1ms HDR 400, 3440x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI, Display Port, USB Hub, Flicker Safe, Nero: 899,99 Euro

Philips Monitor Curvo 49", Gaming Superwide 32:9, Risoluzione 5120x1440, Adaptive Sync, HDR 400, Multiview con KVM Switch Integrato, Webcam a Scomparsa, Regolazioni Ergonomiche, Low Blue, Vesa, Nero: 849,99 Euro

Le promozioni sui monitor in lista saranno disponibili in esclusiva per gli abbonati Prime fino alle 23:59 di domani, mercoledì 14 Ottobre, e beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal piano di sottoscrizione della società di Seattle, incluse le spedizioni veloci e la possibilità di riceverli a casa a stretto giro di orologio.