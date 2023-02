Monitor da gaming ASUS disponibili in offerta su Amazon, quasi al minimo storico

Al netto del laptop Huawei da 16 pollici in offerta, su Amazon potete aggiudicarvi in queste giornate di inizio febbraio due monitor da gaming ASUS a prezzi molto competitivi: vi basta sapere che il più economico viene venduto al 41% in meno, mentre il secondo è un modello 2K quasi al prezzo più basso di sempre.

Nel primo caso stiamo facendo riferimento all’ASUS TUF Gaming VG259QR, caratterizzato da un pannello Full HD da 24,5 pollici con tempo di risposta di 1ms e refresh rate di 165Hz, con supporto a NVIDIA G-SYNC e riduzione della luce blu. Il prezzo? 249,98 euro al posto di 425 euro; per confronto, il minimo storico raggiunto ben sette mesi fa è di 210,46 euro.

Il modello ASUS TUF Gaming VG27AQL1A si presenta invece con un display WQHD da 27 pollici, ovvero con risoluzione pari a 2560 x 1440, e refresh rate massimo di 170Hz. Il tempo di risposta è di 1ms (MPRT) e non manca il supporto all’HDR con certificazione DisplayHDR 400. In questo caso si sale di prezzo a 389,99 euro, scendendo tuttavia dai 624,90 euro di listino. Il minimo storico di questo monitor da gaming è pari a 379,77 euro; pertanto, è davvero una promozione molto interessante.

Amazon si occupa in ambedue i casi di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita ai clienti Prime e consentendo di completare il pagamento in cinque rate mensili senza interessi o, altrimenti, secondo il piano Cofidis offerto al check-out. Infine, non manca un buono sconto del 33% sull’acquisto di Xbox Game Pass per PC, il quale verrà inviato via e-mail a chi ha comprato il monitor.

Sempre sullo stesso portale potete poi trovare un tablet 2K Huawei a meno di 200 euro.