Monitor da gaming BenQ MOBIUZ in sconto su Amazon, anche a metà prezzo

Oltre alle offerte su TV Samsung e Panasonic, Amazon questo weekend ha pensato di rilanciare diversi monitor da gaming BenQ MOBIUZ a ottimi prezzi: in alcuni casi, pensate, troviamo tagli del 52%. Scopriamo assieme i modelli interessati nei dettagli tecnici ed economici.

Sconti Amazon su monitor BenQ MOBIUZ

BenQ MOBIUZ EX2510S Monitor Da Gaming HDR IPS 24,5'', Nero: 179 euro

BenQ MOBIUZ EX2710S Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 165 Hz, 1ms, HDR, FreeSync Premium, 144 Hz compatible): 199 euro

BenQ MOBIUZ EX2710R Monitor Curvo Gaming, 27 Pollici, 2K, 165 Hz, 1Ms, Hdr 400, Grigio: 299 euro

BenQ MOBIUZ EX2710Q Monitor Gaming (27 pollici, IPS, 2K, 165 Hz 1ms HDR 400, FreeSync Premium, 144 Hz compatible): 349 euro

BenQ MOBIUZ EX3210R Monitor Curvo Gaming (32 pollici, 2K, 165 Hz, 1ms, HDR 400, FreeSync Premium Pro, telecomando, 144 Hz compatible): 399 euro

BenQ MOBIUZ EX3210U Monitor 4K Gaming (32 pollici, IPS, 144 Hz, 1ms, HDR 600, HDMI 2.1, 48 Gbps piena larghezza di banda, VRR compatible per PS5, telecomando): 999 euro

Tutti questi monitor di fascia medio-alta sono venduti e spediti da Amazon, con consegna garantita a costo zero ai clienti Prime e pagamento effettuabile a rate tramite piano Cofidis o mensilità a tasso zero proposte dal gigante dell’e-commerce. In molti casi il prezzo raggiunto dai monitor è il nuovo minimo storico registrato sul portale; utilizzando l’estensione Keepa potrete monitorare i migliori modelli sulla base del costo e procedere con l’acquisto da voi ritenuto migliore.

Sempre su Amazon potete trovare anche un TV LG OLED EVO C2 al 39% in meno.