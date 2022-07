Monitor da gaming BenQ in offerta su Amazon, raggiunto prezzo più basso di sempre

Mentre da Euronics potete trovare diversi monitor Samsung in offerta per gaming e ufficio, su Amazon tra le promozioni del momento figurano 4 ottimi monitor da gaming BenQ con tagli fino al 35% sul prezzo di listino, anche di più di 100 Euro. Scopriamo assieme i modelli interessati.

Monitor da gaming BenQ in offerta su Amazon

Benq Zowie Xl2411K Monitor Gaming 24 Pollici, 144 Hz, 1Ms, Dyac, Nero: 179 Euro (217,83 Euro)

Benq Mobiuz Ex2510S Monitor Gaming 24,5 Pollici, Ips, 165 Hz, Nero: 179,98 Euro (279 Euro)

Monitor Gaming 24,5 Pollici, Ips, 165 Hz, Nero: 179,98 Euro (279 Euro) BenQ EL2870U Monitor Gaming LED UHD-4K (risoluzione 3840 x 2160), 28”, 1 ms, HDR Eye-Care, Pannello TN, Altoparlanti, 2 x HDMI (v2.0); 1 x DP (v1.4), HDRi, Nero: 273,39 Euro (380 Euro)

BenQ ZOWIE XL2546K Monitor Gaming (24,5 pollici, 240 Hz, 0.5ms, DyAc+, XL Setting to Share, S switch, Shielding Hood): 449 Euro (490,99 Euro)

Tutti i monitor sono venduti al prezzo più basso di sempre, con unica eccezione per il BenQ EL2870U. Amazon è sempre responsabile di vendita e spedizione per ogni singolo modello, ed è possibile procedere con il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis. Inoltre, sotto il pulsante “Acquista ora” potrete accedere a due o tre anni di estensione della garanzia pagando una cifra variabile da circa 4,80 Euro a 14,40 Euro.

