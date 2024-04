Monitor da gaming curvo OLED da 34 pollici torna al MINIMO STORICO su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto sul TV Panasonic di Amazon, torniamo a spulciare le promozioni della società americana che in questo lunedì di Aprile 2024 permette anche di acquistare a prezzo ridotto un monitor da gaming curvo con pannello OLED.

Si tratta dell’MSI MEG 342C QD-OLED da 34 pollici, che è disponibile a 999,99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, con un risparmio netto di 500 Euro quindi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il monitor in questione è dotato di un pannello QD-OLED da 34 pollici UWQHD ed ha una curvatura di 1800R oltre che risoluzione di 3440x1440 pixel. con refresh rate di 175 Hz e tempo di risposta di 0,03ms, a cui si aggiunge una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 99,3%. Inoltre, sull’acquisto di questo modello è possibile anche ottenere uno sconto del 33% sul Game Pass per PC.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per il 22 Aprile 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis a tasso zero ed interessi zero.

