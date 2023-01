Monitor da gaming curvo di Xiaomi da 34' in offerta su Amazon al minimo storico

Nuova promozione proposta da Amazon in giornata odierna. Il colosso di Seattle infatti permette di portare a casa a prezzo ridotto il monitor da gaming Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici, che viene proposto al costo più basso mai raggiunto.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34’’, QHD 3440 x 1440, AMD FreeSync, Refresh Rate 144 Hz, Tempo Risposta 4 ms, Luminosità 400 nit, Nero, Versione Italiana: 345,89 Euro (449,99 Euro)

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per lunedì 6 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Il monitor è curvo da 34 pollici, con curvatura da 1500R, rapporto d'immagine 21:9 e risoluzione WQHD di 3440x1440 pixel, gamma cromatica sRGB del 121%, frequenza d'aggiornamento a 144Hz, tempo di risposta di 4ms, e supporto alla tecnologia Flicker-Free e Low Blue Light.

A livello estetico, nella scheda tecnica Xiaomi spiega che il monitor si può anche inclinare di 15 gradi indietro e 5 gradi in avanti, con rotazione di 40 gradi.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione.