Monitor da gaming HP ed Apple Watch SE in offerta oggi su Amazon

Dopo aver segnalato lo sconto Amazon sul MacBook Pro M1, torniamo nuovamente sul sito web del colosso di Seattle che quest'oggi propone due sconti molto interessanti su altre due categorie di prodotti: un monitor ed uno smartwatch.

Nello specifico, in questo pomeriggio il colosso di Seattle propone i seguenti sconti:

HP X24c 9FM22AS - Monitor gaming curvo da 23,6" FHD (16:9, 1920 x 1080 pixel, 144 Hz, 4 ms, 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2) nero: 169,99 Euro (219,99 Euro)

Sul monitor HP la consegna a casa viene garantita entro lunedì 21 Gennaio 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore e 58 minuti, con possibilità di aggiungere la garanzia extra per 1 o 2 anni a 6,69 o 9,09 Euro da pagare una tantum.

Per quanto concerne Apple Watch SE, che ricordiamo è disponibile in sconto nella variante GPS + Cellular, invece, è disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 68,58 Euro al mese senza costi aggiuntivi. La consegna invece è garantita entro giovedì 17 Giugno se si ordina in 4 ore e 13 minuti. Ricordiamo che da qualche mese è disponibile anche il pagamento in contanti Amazon.