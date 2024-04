Monitor da gaming HP Omen a 240Hz con HDR in SUPER SCONTO su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming, allora non dovreste lasciarvi sfuggire l'offerta Amazon che permette di accaparrarsi ad un ottimo prezzo un monitor firmato HP Omen.

Visita la pagina del prodotto su Amazon per approfittare dell'offerta Ci stiamo riferendo all'HP OMEN 27s, un monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) che dispone di tutto quello che serve ad un videogiocatore. Oltre ad un tempo di risposta pari ad un solo millisecondo, questo monitor con pannello IPS supporta una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz, così da aumentare a dismisura il numero di fotogrammi al secondo. Sempre a proposito di feature aggiuntive, l'HP Omen 27s gode anche del supporto all'HDR 400, ha l'antiriflesso e permette di attivare l'AMD FreeSync.

In aggiunta ai due altoparlanti integrati, il monitor in questione è dotato anche delle seguenti porte: 2 USB SuperSpeed Type-A da 5 Gbps, un hub USB Type-B, 2 HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 ed un jack audio da 3,5 mm (uscita audio).

Almeno per il momento, l'offerta a tempo di Amazon permette agli utenti di acquistare questo prodotto con il 23% di sconto. Come sempre, però, vi suggeriamo di non indugiare troppo se siete interessati, poiché c'è il serio rischio che l'offerta sia in procinto di scadere.

