Monitor da gaming HUAWEI MateView GT in sconto del 50% su Amazon per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2022, Amazon propone uno sconto molto interessante su un monitor da gaming curvo da 27 pollici a marchio Huawei. si tratta dello Huawei MateView GT, su cui è possibile godere di una riduzione del 50%.

Di seguito i dettagli:

HUAWEI MateView GT - Monitor da Gioco Curvo, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, Gamma Cromatica P3 di Livello Cinematografico, Tecnologia HDR, Certificazione TÜV Rheinland, Nero, 27 Pollici: 199 Euro (399,90 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per martedì 6 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione extra per due anni a 4,79 Euro o tre anni a 6,29 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Non è disponibile, purtroppo, il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon ma solo tramite Cofidis, che si può scegliere direttamente al check-out alle condizioni vantaggiose.

Nessuna informazione purtroppo sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poterne approfittare immediatamente. L'offerta è molto interessante ed ha fatto balzare al primo posto nella classifica dei più venduti il monitor.

